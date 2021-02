Ginnastica: Ottimi risultati per le atlete Gym a Pianezza

Sabato 13 e domenica 14 si è svolta al Palatiger di Pianezza la prima prova del campionato Silver di Ginnastica Artistica per le categorie LA, LB, LC, LD, LE della Zona Tecnica 1.

Numerose ginnaste della Gym Aosta hanno gareggiato alla trave, al corpo libero e al volteggio, con ottimi risultati e primi podi, confermando la validità del lavoro effettuato. Da segnalare le bellissime vittorie nelle rispettive categorie per Tripodi Ginevra, Picchiottino Cleo, Carcavallo Alessia, Milano Agata, La Spina Alessia, Savigni Ilaria, Lombardo Luana.

Ma è un po’ tutta la squadra che merita un grande plauso sia per i risultati sia per l’impegno profuso in un momento di grande difficoltà e incertezza causa la carenza di palestre, plauso che va ovviamente esteso alle allenatrici e ai genitori.

Nelle LC Junior3 le nostre ginnaste hanno infatti monopolizzato le prime cinque posizioni. Nelle altre categorie la Gym ha conquistato più podi oltre le vittorie, con piazzamenti e punteggi sempre assolutamente dignitosi in tutti i casi.

Nel dettaglio:

Per la categoria LE 3 Senior 1: Pellù Christine 4a 30,100

Per la categoria LB3 Allieve 1 : Tripodi Ginevra 1a 37,900, Costa Marta 3a 36900, Peaquin Margot 4a 35,700

Per la categoria LB3 Junior 1: Fiou Cecile 10a 39,400

Per la categoria LC3 Junior 1: Desandre Nicole 2a 43,600 e Lupinacci Anna 5a 41,900

Per la categoria L3 Allieve 4: Lombardo Luana 1a 45,100 e Fernando Chiara Lucy 6a 42,100

Per la categoria LC3 Junior 3: Savigni Ilaria 1a 46,300

Per la categoria LB Allieve1: Comè Corinne 4a 51,300

Per la categoria LB Allieve2: Picchiottino Cleo 1a 54,800; La Spina Aurora 4a 52,100; Fea Margherita 5a

51,900, Baldon Matilde 6a 51,700; Bal Cloe 8a 51,400; Filippone Asia 12a 45,600

Per la categoria LC Junior 1: Davisod Marta 5a 60,600, Rucsanda Anna Giulia 6a 60,400, Susanna Sofia 7a 60,100; Parys Alyssa 8a 60,000.

Per la categoria LC Junior3: Carcavallo Alessia 1a 63,800; Ciervo Ilaria 2° 62,500; Serra Stella 3° 61,900 e Chatrian Chiara 61,900; Fea Martina 5° 60,600

Per la categoria LC Allieve 2: Milano Agata 1a 60,300; Giamattei Alice 8a 57,600; Canalini Mya 9a 57,400

Per la categoria LC Junior2: La Spina Alessia 1a 61,500.