Calcio a 5: Serie A2, Aosta ancora ko e adesso è penultima

Le prime della classe non sbagliano nella quindicesima giornata del campionato di serie A2 di calcio a 5, che nel girone A consolida la leadership di L84, vittoriosa sul Saints Pagnano.

Ieri era match di recupero per l'Aosta 511 di Rodrigo Rosa, che a Montebelluna è stata sconfitta per 4 a 1 dall'Atletico Nervesa: partono bene i gialloblù e vanno in vantaggio con Da Silva, che poco dopo però commettere un errore grave calciando male un corner e consentendo un contropiede micidiale che valle all'Atletico il gol del pareggio.

Di lì in avanti è tutta salita per l'Aosta, che subisce altre tre reti senza trovare la forza di reagire. Nel girone a vincono anche in trasferta Città di Massa, corsaro a Mestre, nonchè Arzignano, Milano e Fenice.https://www.divisionecalcioa5.it/competizioni/257/girone-a/

RISULTATI E CLASSIFICA