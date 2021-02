Campestre: Bene i valdostani a Borgaretto Torinese

I protagonisti hanno avuto a che fare con un percorso ad anello, con uno sviluppo di 2km, una scontata rigidità nella temperatura nelle prime prove che ha poi garantito un certo tepore per chi ha avuto la fortuna di gareggiare a fine mattinata. In questo contesto positive le prestazioni degli atleti valdostani che si sono ben comportati.

A imporsi, anche sui concorrenti piemontesi, è stato Gildo Vuillen (S.Orso), classe 1959, che tra i Master60 ha fatto propria la prova dei 4km correndo in 15’28”. Sulla stessa distanza 4° di categoria e campione valdostano Master70 si è distinto Aldo Gamba, classe 1948, (Monterosa Fogu Arnad) che ha concluso in 21’43”. Sempre sui due giri del tracciato, a concorrere con le migliori, si è distinta Elisa Terrazzino che tra le SF40 ha concluso al quarto posto in 16’20”, facendo proprio il titolo valdostano. Sui 6 km, terzo di categoria e campione valdostano M35 si è distinto Mikael Mongiovetto (S.Orso) che ha chiuso in 20’37”.

A lottare con i migliori della sua categoria Alessandro Benati (Cogne) che ha concluso al secondo posto tra i Master 40 piemontesi, facendo proprio il titolo valdostano, con il tempo di 20’46”. Posizioni più di rincalzo, ma titolo valdostano portato a casa per Rossano Pignocchino (Monterosa Fogu Arnad) tra i Master 45 con 24’41”.

A vincere il titolo regionale di categoria, sulla distanza dei 6 km sono anche stati Vittorio Iuliano (S.Orso), con 26’29” per i M50 e Renzo Pellerey (Monterosa Fogu Arnad) tra i M55 che ha concluso in 34’26”.

Alcuni giovani valdostani hanno sfruttato l’appuntamento di Borgaretto per realizzare un interessante test in vista dei prossimi impegni. Bene sui 4km Silvia Gradizzi, valdostana in forza alla Pro Patria Milano, Axelle Vicari e Laura Segor della S.Orso. In bella mostra si è anche posto l’allievo del Pont St Martin Francesco Yoccoz.

Nella prova dei 6km nella parte alta della classifica si sono posizionati Kristian Cabras e lo Junior Jean Pierre Vallet, entrambi della Cogne.

Risultati

M55 36° Campione Valdostano Renzo Pellerey (Monterosa Fogu Arnad) M50 38° e campione Valdostano Vittorio Iuliano (S.Orso), 57° Francesco Franzese (S.Orso) 4Km

M70 4° e Campione Valdostano Aldo Gamba (Monterosa Fogu Arnad) M60 1° e Campione Valdostano Gildo Vuillen (S.Orso), 21° e 2° valdostano Claudio Gosetti (Monterosa Fogu Arnad)

F40 4° e campionessa regionale Elisa Terrazzino (Monterosa Fogu Arnad)

Senior 10a Irene Glarey (Calvesi) Junior 2a assoluta e 1a di categoria Silvia Gradizzi (Pro Patria Milano), 2a Axelle Vicari (S.Orso), 3a Laura Segor (S.Orso), 8a Sara Spinella (Cogne), 14a Camilla Villanese (Pont Donnas), 15a Fabiana Mastrangelo (Pont Donnas), 16a Silvia Pandolfini (Pont Donnas) Allievo 7° Francesco Yoccoz (Pont St Martin) 6Km

M45 21° e Campone regionale Rossano Pignocchino (Monterosa Fogu Arnad)

M40 2° e Campione Valdostano Alessandro Benati (Cogne), 25° Salvatore Tropiano (Cogne)

M35 4° e Campione valdostano Mikael Mongiovetto (S.Orso), 5° Giorgio Ioppolo (S.Orso), 9° Mattia Colella (S.Orso), 17° Alberto Norbiato (Pont St Martin), 21° Moreno Pigliacelli (Monterosa Fogu Arnad)

Senior 11° Cristian Kabras (Cogne), 56° Niccolò Giovanetto (Pont Donnas) Junior 3° Jean Pierre Vallet (Cogne), 6° Diego Yon (Pont Donnas), 12° Jean Xavier Villanese (Monterosa Fogu Arnad)