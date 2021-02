Atletica: Elisabetta Munari 11a agli italiani allieve di Ancona

Terza posizione nella batteria dei 60hs Allieve e 11esimo piazzamento in questi tricolori indoor under 18 per Elisabetta Munari, che domenica ad Ancona, di fronte ad una prova secca, ha dimostrato ancora una volta di essere una vera agonista, capace di scalare la classifica andando a migliorare il proprio primato personale che da 9”25 è sceso a un notevole 9”10.

Patrick Ottoz con Elisabetta Munari

La portacolori dell’Atletica Sandro Calvesi, tra le 23 concorrenti presenti alla prova di velocità con ostacoli, a di che essere soddisfatta. Volendo essere iper esigenti, la 17enne di Saint-Marcel, seguita da Patrick Ottoz, può recriminare il fatto che la finale è sfuggita, alla sola rappresentante valdostana presente alla massima competizione al coperto dell’anno, per 4 centesimi di secondo, visto che l’atleta con l’ottavo tempo, che ha preso parte alla finale, ha corso in batteria nel tempo di 9”06.