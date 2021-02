Calcio a 5: Prorogato al 26 febbraio il termine di tesseramento

La Divisione calcio a 5, in riferimento ai “limiti di partecipazione al gioco” comunica di aver prorogato i termini di tesseramento per le categorie dei Campionati Nazionali fino al 26 febbraio 2021 come termine ultimo.

in particolare, si legge nel comunicato diffuso oggi, Nelle gare dei Campionati di Serie A, A2, B maschili e di Serie A e A2 femminili, Under 19 maschile e femminile, comprese le eventuali gare dei Play Off e Play Out, nonché nelle gare di Coppa Italia possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età massima, tutti i calciatori e tutte le calciatrici residenti in Italia che siano regolarmente tesserati/e per la stagione sportiva 2020/2021 alla data del 26 febbraio e/o con decorrenza del tesseramento precedente alle ore 19 del 26 febbraio, che abbiano compiuto anagraficamente il 15esimo anno di età, (categorie maschili) ed il 14esimo anno di età (categorie femminili).