CORTINA 2012: Invertite le manches della combinata femminile, annunciato il quartetto italiano

La Federazione Internazionale ha già comunicato che la gara di lunedì 8 febbraio invertirà le due manches: si comincia alle ore 11 con lo slalom, mentre alle ore 14.30 si disputerà il supergigante, con diretta televisiva su Raisport ed Eurosport e aggiornamenti su RadioRai.

La squadra azzurra si presenta con quattro frecce all’arco: Marta Bassino, Federica Brignone, Elena Curtoni e Francesca Marsaglia, di seguito invece le parole di tutte loro.

Marta Bassino: “Finalmente siamo arrivate all’appuntamento più importante della stagione, che attendiamo da molto tempo. C’è un clima un po’ diverso rispetto a quanto ci aspettavamo un po’ di tempo fa, mi sento bene, questa settimana ci siamo preparate con un po’ di parallelo, slalom e supergigante, sappiamo tutti che il Mondiale si disputa su una gara secca, però mi sento pronta per affrontare tutto questo. Le condizioni del meteo dovrebbe migliorare dopo un paio di giorni, poi secondo me la neve verrà bella, mi auguro che in gigante ci sia la neve dura che noi prediligiamo. Ormai è qualche anno che frequento il circuito di Coppa del mondo e ho partecipato a Mondiali e Olimpiadi, quindi ho acquisito una certa esperienza e non credo di avere addosso particolare emozione, l’obiettivo è quello di mantenere questa serenità”.

Federica Brignone: “E difficile dire da quale gara sia meglio cominciare in un Mondiale, l’importante per noi intanto è correre e che si svolga il mondiale, per raggiungere le medaglie occorre mettere tutti i pezzi insieme e tirare fuori il mio massimo sugli sci. Ho vinto quattro delle ultime cinque combinate in Coppa del mondo, ma a livello femminile c’è un grande equilibrio in questa specialità, con sei-sette atlete che possono puntare alla vittoria, domani bisogna essere fortissimi in slalom e fortissimi in supergigante. Le vittorie rimangono nel mio palmares, ma anche questa volta si riparte da zero e l’atteggiamento farà la differenza. Ce la metterò tutta, spero di esprimere il 100% sugli sci, senza esagerare troppo. Dò il massimo da Soelden e spero arrivi ciò che cerco in queste due settimane”.

Elena Curtoni: “E’ motivo di grande orgoglio disputare un Mondiale sulle piste di casa, il grande rammarico è la mancanza del pubblico, ci mancherà sicuramente. Noi saremo pronte a dare tutto, io mi sento a posto, in stagione sono già riuscita a salire sul podio a Crans Montana e questo mi ha dato grande fiducia nei mezzi. E’ la mia quinta partecipazione ad una rassegna iridata e ci arrivo nel pieno della maturità agonistica, punto a grandi obiettivi”.

Francesca Marsaglia: “Il quinto mondiale sulle nostre nevi mi da+ una carica extra. La mia prima gara sarà la combinata, un punto interrogativo prchè quest’anno soo state tolte dal calendario di Coppa del mondo a causa della situazione legata al Covid e il mio allenamento in slalom non è stato tantissimo, essendomi concentrata soprattutto sulla velocità. Però è un format che ho affrontato con grande impegno nella mia carriera e rappresenta un test importante in vista del supergigante, visto che è stata annullata la sciata in pista. Ho assorbito al botta alla tibia rimediata sul traguardo a St. Anton, cerco di prendere più che posso per arrivare pronta al supergigante”.