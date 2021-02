Ciclismo: Confermati i percorsi di Strade Bianche e Strade Bianche Women elite

Ufficializzati i percorsi di Strade Bianche e Strade Bianche Women Elite. Dopo le edizioni del 2020 collocate nel mese di agosto, le due prove del calendario UCI WorldTour e UCI Women's World Tour tornano a marzo, sabato 6.

Le due gare, come da tradizione degli ultimi anni, partiranno da Siena e si concluderanno nell'incomparabile scenario di Piazza del Campo, rispettivamente dopo 184 e 136 km.

15a STRADE BIANCHE – 184 km, 11 tratti di Strade Bianche (63km)

Partenza ore 11.40, arrivo ore 16.30 circa

La “classica del Nord più a sud d'Europa” è ormai una gara chiave del calendario UCI WorldTour. L'ultimo corridore ad imporsi in Piazza del Campo è stato il belga Wout van Aert, vincitore poi anche dell’edizione 2020 della Milano-Sanremo - replicando le doppiette realizzate da Julian Alaphilippe nel 2019, Michał Kwiatkowski nel 2017 e Fabian Cancellara nel 2008.



7a STRADE BIANCHE WOMEN ELITE – 136 km, 8 tratti di Strade Bianche (31.4km)

Partenza ore 9.10, arrivo ore 13.15 circa

Anticipa di qualche ora la gara maschile e si preannuncia come una delle corse più spettacolari dell’anno sia per il suo tracciato, unico nel panorama mondiale, sia per la partecipazione di altissimo livello tecnico.

Le ultime due edizione sono state vinte da Annemiek van Vleuten.



Gli ultimi km si snodano per la prima parte all’esterno dell’abitato di Siena su strade larghe e lunghi rettifili collegati tra loro da ampie curve, prima in discesa e poi in leggera salita fino ai 2 km dall’arrivo dove viene imboccata la via Esterna di Fontebranda con pendenze fino al 9%. A 900 m dall’arrivo si supera la Porta di Fontebranda e inizia la pavimentazione lastricata. La pendenza supera il 10% fino a raggiungere attorno ai 500 m dall’arrivo, in via Santa Caterina, punte del 16%. Segue una svolta decisa a destra nella via delle Terme e l’immissione in via Banchi di Sotto. Dai 300 m la strada è sempre in leggera discesa. Ai 150 m svolta a destra in via Rinaldini. Ai 70 m si entra nel Campo, ultimi 30 in discesa al 7%, traguardo pianeggiante.

Annemiek van Vleuten sul podio delle Strade Bianche Women Elite con Maví Garcia e Leah Thomas