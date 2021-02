Una Marcialonga fuori dal comune

“Passando nei vari paesi durante la gara molti pensavano che portassimo Mirko come simbolo di Moena. Quando possibile mi sono fermata per spiegare che Mirko simboleggia i milioni di animali che vivono in allevamenti intensivi, ed ad invitare a partecipare alla sfida No Meat from Hell (no alla carne dall’ inferno) sul nostro sito www.skiingforpigs.com" dice Eleonora una delle due assistenti di Mirko.



La nevicata della sera prima ha reso la pista in condizioni non ottimali per la maggior parte dei partecipanti. In aggiunta a questo, Esther, la seconda assistente di Mirko, era ancora zoppicante dalla caduta della scorsa domenica durante la granfondo Dobbiaco Cortina. “Il dolore al piede in ogni salita era terribile, ed ero incerta fino all’ultimo se sarei riuscita a portare a termine tutti i 70 km. Ma poi è successo una cosa per me molto bella. Proprio quando le forze mi stavano mancando mi ha sorpassato un’ altra concorrente che ha riconosciuto Skiing for Pigs ed ha detto che sta partecipando alla sfida No Meat from Hell. Questo mi ha dato coraggio e fatto tenere duro.”



Le atlete e Mirko hanno passato il traguardo tenendosi tutti e tre per mano/zampa. Ad aspettarli c’era Andrea Buttaboni, il Team Manager di Team Futura, il team che ha adottato la causa di Skiing for Pigs. “Oggi abbiamo ottenuto dei risultati importanti in Marcialonga, sono stanchissimo ma ci tenevo ad aspettare il trio, perché so quanto fosse importante e difficile per loro concludere questa edizione di Marcialonga.”



Mirko e le assistenti ringraziano Team Futura e soprattutto il loro fantastico skiman Alessandro Calliari, l’organizzazione di Marcialonga e invitano tutti ad iscriversi alla sfida No Meat from Hell sul sito www.skiingforpigs.com.





BACKGROUND



L'anno scorso, Esther Kef (41) di Amsterdam e sua moglie Eleonora Orlandi (38) e il maialino Mirko sono stati i primi al mondo ad attraversare le Alpi italiane con gli sci di fondo. Hanno intrapreso questo estenuante viaggio per attirare l'attenzione sulla sofferenza dei suini negli allevamenti intensivi. Sono apparse su oltre 80 giornali, radio e programmi televisivi italiani ed esteri.