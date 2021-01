Calcio a 5: Aosta ko nella sfida diretta con il Mestre

Il girone A del campionato di serie A2 di calcio a 5 continua a regalare sorprese e un continuo turbinio di classifica. Nessuna sorpresa però per l'Aosta 511, anzi invece sì ma in negativo perchè è valso tre punti il ritorno di mister Candeo sulla panchina di un Città di Mestre corsaro al Montfleuri: i veneti, diretti avversati nella lotta per la salvezza, hanno sconfitto i gialloblù per 4 a 2, sorpassandoli di due punti in classifica dove l'Aosta di mister Rodrigo Rosa resta penultimo a nove punti.

Per i gialloblù reti nel primo tempo di Zatsuga e Mascherona, poi nella seconda frazione di gioco l'Aosta è scomparso lasciando campo libero al Mestre. La sfida di vertice tra L84 e Città di Massa è stata da quest'ultima: il doppio sussulto finale non è bastato ai neroverdi, battuti per 5 a 6 e agganciati in testa dalla squadra di Lineiro Garrote. Male anche Atletico Nervesa e Saints Pagnano, i cui derby contro Arzignano e Milano sono galeotti. Balzo Villorba, ora più vicino ai playoff. Nel posticipo il Bubi Merano sbanca il Franchetti: doppio Rafinha, 5-2 alla Fenice.

RISULTATI E CLASSIFICA