Calcio: Serie D, troppa neve in campo, rinviata ancora la sfida PDHAE-Fossano

Ennesimo rinvio di un match per il PDHAE impegnato nel campionato di calcio di serie D, e anche questa volta il problema non è causato dalla pandemia Covid ma dall'impraticabilità del campo di Montjovet.

L'ottava giornata del girone A, prevedeva per il 3 novembre scorso lo scontro tra gli orangerossoblu e il Fossano sull'erba dello stadio Milliery, ma in questi giorni è nevicato nuovamente e il terreno di gioco non è agibile: il PDHAE ha chiesto e ottenuto il secondo rinvio della partita a data da destinarsi.

Domenica 10 gennaio, invece, la squadra di mister Roberto Cretaz scenderà a Borgosesia per affrontare la formazione di casa nella 17esima giornata di campionato.