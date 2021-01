Scialpinismo: CpI, Noemi Junod vince la tappa di Ponte Valtellina

Reduce dalla medaglia d’oro, due settimane or sono, ai Campionati italiani a Vermiglio (Trento), Noemi Junod conquista ancora il gradino più alto del podio, andando a vincere, ieri domenica 24 gennaio, la tappa di Coppa Italia di scialpinismo, a Ponte Valtellina (Sondrio).

Nei Cadetti 2 – Under 18, vittoria di Noemi Junod (Sc Valgrisenche; 43’54”) a precedere le valtellinesi Nicole Valli (45’28”) e Manuela Pedrana (45’36”), con quarta, fuori dal podio per soli 21”, Clizia Vallet (Sc C. Gex; 45’57”). Al maschile, successo del lombardo Luca Vanotti (43’54”). Al 18° posto Guglielmo Quarelli di Lesegno (50’57”), 20° Laurent Battendier (51’28”), 29° e 30° François Battendier e Dennis Berthod, 35° Folco Gabriele (57’00”), tutti atleti tesserati per lo Sc Corrado Gex.

Nei Cadetti 1 – Under 16, successo del valtellinese Erik Canovi (48’49”. Al 15° posto Gabriele De Pieri (Sc C. Gex; 56’28”); 19° Erik Brunod (Sc Torgnon 2.0; 57’26”); 20 Elia Demicheli (Sc C. Gex; 58’04”); 33° Didier Chaberge (Sc C. Gex; 1h 09’57”).

Negli Juniores, vittoria del vicentino Matteo Sostizzo (46’46”). Al 19° posto Lorenzo Monti (59’55”), 24° Ludovico Raviglione (1h 03’42”), entrambi dello Sc C. Gex.

Negli Allievi, successo del bergamasco Federico Pacchiarini (11’40”); in ottava posizione Tommaso Broglio (Sc Courmayeur MB; 13’24”).