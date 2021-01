Calcio: Serie D, PDHAE travolto in casa dalla Castellanzese

Seconda sconfitta consecutiva, la prima sul campo di casa a Montjovet, per il PontDonnasHoneArnadEvançon nel girone A del campionato di calcio di serie D, sedicesima giornata.

La Castellanzese, rimasta in 10 dopo venti minuti per l'espulsione di Talarico, si è imposta sugli orangerossoblu del PDHAE per 0 a 3; doppietta di Chessa al 18' del primo tempo e al 14' della ripresa, nel frammezzo all'8' del secondo tempo il gol di Zazzi.

I valdostani di mister Roberto Cretaz si sono limitati a contenere senza mai rendersi realmente pericolosi, anzi l'ottima forma fisica degli avversari ha fatto ancor più risaltare una certa, preoccupante stanchezza generale. Mercoledì 27 gennaio il match di recupero contro il Fossano, penultimo con il misero bottino di 9 punti.

Intanto per la formazione di bassa Valle la classifica dice 26 punti e quarto posto: tutto è ancora da giocare e una vittoria tra due giorni potrebbe rilanciare realmente i sogni del PDHAE.