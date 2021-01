Sci nordico: CIA/CIG, tante medaglie griffate Valle d’Aosta nella Team Sprint

La pioggia del venerdì sulla pista di Clusone (Bergamo) ha costretto gli organizzatori a invertire il programma delle gare e, ieri mattina, è andata in scena la Team Sprint in skating valida per i Campionati italiani Assoluti e Giovani di Fondo, un format che rimpingua il medagliere della Valle d’Aosta: nei Giovani, è argento la coppia Beatrice Bastrentaz – Nadine Laurent; nei Senior al femminile, oro per Greta Laurent in squadra con Lucia Scardoni; al maschile, oro a Federico Pellegrino e Dietmar Noeckler e argento e bronzo all’Esercito, con Stefan Zelger e Mikael Abram e Maicol Rastelli e Giacomo Gabrielli.

Sul tracciato di 1,3 km, l’Asiva ‘A’, con Beatrice Bastrentaz (Sc Mont Nery) e Nadine Laurent (Sc Gressoney MR), conquista l’argento, con il crono di 18’34”02, sei decimi di ritardo nella volata con Alpi Centrli ‘I’ (Veronica Silvestri, Lucia Isonni; 18’33”39) e bronzo alle Alpi Centrali ‘L’ (Anna Rossi, Giulia Cozzi; 18’51”23). Quinta Asiva ‘B’, Aline Ollier (Sc Valdigne MB) e Amalia Laurent (Sc Gressoney MR; 19’03”50). Al maschile, titolo a Veneto ‘F’, Pietro Pomari e Elia Barp (15’44”97).

Per il titolo assoluto femminile, successo delle Fiamme Gialle (Greta Laurent, Lucia Scardoni; 17’26”89) a precedere l’Esercito (Ilenia Difrancesco, Elisa Brocard; 17’32”72) e le Fiamme Oro ‘A’ (Anna Comarella, Ilaria Debertolis; 17’32”83). Seste e settime le protacolori del Centro sportivo Esercito, Martina Bellini e Federica Cassol (Cse ‘B’;17’37”96) e Laura Colombo e Emilie Jeantet (Cse ‘C’; 17’54”01); 10° Under Up ‘B’, con Maria Eugenia Boccardi e Noemi Glarey (19’31”89). Al maschile, vittoria dei poliziotti Dietmar Noeckler – Federico Pellegrino (Fiamme Oro; 25’19”72) davanti alla doppia coppia dell’Esercito: argento a Stefan Zelger e Mikael Abram (Cse ‘B’; 25’25”42) su Maicol Rastelli e Giacomo Gabrielli (Cse ‘A’; 25’25”43); 9° Esercito ‘C’, Daniele Serra – Francesco Manzoni (25’36”06).