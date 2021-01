BRIGNONE A PODIO NEL SUPERG DI CRANS MONTANA, MARSAGLIA QUARTA. ITALIA SEMPRE IN VETTA

"Sono contenta perché era un periodo in cui non avevo tanta fiducia. Qui a Crans Montana avevo un buon feeling. Oggi con il mio numero non era facile interpretare correttamente il percorso, mentre Lara Gut è stata davvero molto, molto brava. Io avrei potuto fare meglio nella parte iniziale e in quella centrale. Non è facile scegliere il numero: io ho deciso di partire davanti perché pensavo che fosse meglio. Poi in realtà, il tracciato aveva passaggi molto difficili e molto tattici e quindi, se tornassi indietro, sceglierei almeno il nove.

Sto trovando buone sensazioni in tutte le discipline e quello che cerco è di sciare come in allenamento in tutte le gare che andremo a fare".

Federica Brignone commenta un gran bel terzo posto alle spalle di Lara Gut-Behrami allunga la sua striscia vincente in superG, raggiungendo i 14 successi in carriera, ma l'Italia è ancora sul podio grazie alla prova maiuscola di Federica Brignone, che agguanta il terzo posto a 1"02 dalla svizzera, superata solo dall'austriaca Tamara Tippler, che prende 93 centesimi dalla Gut.

Ottima la gara della Brignone, un bel mix di aggressività e tecnica, seguita a soli 4 centesimi di distanza da Francesca Marsaglia, quarta a 1"06.

Nel giorno in cui Sofia Goggia esce all'ultima porta per un errore, quando era in linea per un'ottima prestazione e nemmeno Elena Curtoni riesce a concludere la gara, altre due azzurre si ritrovano fra le migliori del lotto, aumentando la lista di podi della stagione e potendo sempre lottare per le posizioni più importanti.

bene anche Marta Bassino, che chiude all'ottavo posto con 1"41 di distacco dalla Gut, e a punti va anche Laura Pirovano, grazie al 22/o posto a 2"02.

Oltre a Goggia e Curtoni non hanno terminato la gara neppure Nadia Delago e Roberta Melesi.

La classifica del superG vede la Gut in testa con 245 punti, davanti a Corinne Suter con 169 punti e alla brignone che sale a 165. Al quarto posto c'è Marta Bassino con 162 punti.

L'Italia femminile torna da Crans Montana con un bottino di 2 vittorie e due terzi posti e si prepara al gigante di casa a Kronplatz, in programma per martedì 26.



Ordine d'arrivo SG femminile Crans Montana

1. Lara Gut-Behrami SUi 1'15"63

2. Tamara Tippler AUT +0"93

3. Federica Brignone ITA +1"02

4. Francesca Marsaglia ITA +1"06

5. Christine Scheyer AUT +1"12

6. priska Nufer SUI +1"13

7. Ricarda haaser AUT +1"39

8. Marta Bassino ITA +1"41

9. Corinne Suter SUI +1"52

10. Kajsa Lie NOR +1"55



22. Laura Pirovano ITA +2"02



Sofia Goggia DSQ

Nadia Delago DNF

Roberta melesi DNF

Elena Curtoni DNF