Calcio: Al via la sesta edizione della RefereeRUN

’Associazione Italiana Arbitri attraverso la Commissione Eventi insieme al Club Atletico Centrale organizza la Virtual RefereeRUN AIA - 23ª edizione di “La Corsa di Miguel”, corsa su strada, nel rispetto delle regole sul distanziamento e sul divieto di assembramenti attualmente in vigore. La gara sulla distanza di 10km si terrà su oltre 100 percorsi scelti in tutta Italia.



L’evento prevede una corsa su strada virtuale di 10km che si potrà correre fino al 31 Gennaio 2021. Per rispettare le regole sul distanziamento e sul divieto di assembramenti attualmente in vigore, la RefereeRUN – la Corsa di Miguel hanno individuato oltre 100 percorsi in tutta Italia che potranno essere corsi dagli iscritti alla manifestazione utilizzando un normale dispositivo GPS o l’App dedicata di gpsformula (disponibile per dispositivi Android). Il sistema controllerà che ogni partecipante corra effettivamente i 10km, il passaggio nell’area di start e nella area di finish e fornirà il tempo effettivo della prova andando a stilare la classifica generale.



Tutti i partecipanti potranno vedere i percorsi consultando il sito web https://www.lacorsadimiguel.it/ o le pagine facebook e instagram della manifestazione.



L’iscrizione alla gara si effettuerà esclusivamente online sul sito https://www.lacorsadimiguel.it/ contribuendo con una donazione a favore di AIL (Associazione Italiana per la Lotta alle Leucemie e Linfomi), Charity Sponsor della RefereeRUN.



Per tutti gli associati AIA-FIGC: nel campo NOTE all’atto dell’iscrizione inserire la dicitura AIA-FIGC.



L’iscrizione darà diritto a ricevere il pacco gara contenente la maglia tecnica Mizuno della Corsa. L’iscrizione potrà essere effettuata fino al 20 Gennaio 2021. Si consiglia a tutti i partecipanti di effettuare l’iscrizione il prima possibile per consentire agli organizzatori di inviarvi la maglia e poter correre la gara virtuale indossandola.



L’iscrizione alla RefereeRUN AIA - La Corsa di Miguel 2021 virtuale è gratuita per tutti i medici, gli infermieri, gli operatori socio sanitari e quelli del 118, che potranno iscriversi mandando una mail a iscrizioni@lacorsadimiguel.it

La prova si effettuerà in un arco di 21 giorni rispettando le disposizioni attuali ed evitando così gli assembramenti. Il periodo scelto per la corsa multipla virtuale è quello che va dal 7 gennaio 2021 al 31 gennaio 2021.



La gara virtuale potrà essere effettuata una sola volta come se si svolgesse effettivamente una corsa in presenza. Chiediamo a tutti i partecipanti ove possibile di indossare la maglia dell’evento durante la gara virtuale, di testimoniare la presenza in gara tramite delle foto e dei brevi filmati che condivideremo sulle nostre pagine social La Corsa di Miguel e RefereeRUN utilizzando l’hashtag #refereerun … ma non fermatevi per farlo, è pur sempre una gara!