Biathlon: CdM, uno strepitoso Didier Bionaz nell’Individuale di Anterselva

Strepitosa prestazione di Didier Bionaz, questo pomeriggio venerdì 22 gennaio, nell’Individuale della Coppa del Mondo di Anterselva (Alto Adige), dove conquista una prestigiosa tredicesima posizione. Diciannove bersagli colpiti su venti colpi sparati e, senza l’errore nel secondo tiro dell’ultima sessione, in piedi, l’alpino di Bionaz – senza il minuto di penalità – avrebbe potuto superare il francese Quentin Fillon-Maillet, e conquistare il terzo gradino del podio.

In ogni caso Bionaz entrerà nella storia: sarà il primo biathleta nato negli anni 2000 a prendere il via in una Mass start di Coppa del Mondo di Biathlon.

Didier Bionaz (Cse; 50’51”0: 0 0 0 1) conclude 13°, a 2’09”2 dal vincitore, il russo Alexander Loginov (48’41”8; 0 0 0 0), con piazze d’onore occupate dal norvegese Sturla Holm Laegreid (49’40”3; 0 1 1 0) e il francese Quentin Fillon-Maillet (49’52”4; 0 0 1 1). Al quarto posto Lukas Hofer (49’52”5; 1 1 0 0); 58° Tommaso Giacomel (a 5’32”9; 4 1 0 0); 72° Markus Windisch (Cse; a 6’43”9; 2 2 1 2); 83° Thomas Bormolini (Cse; a 8’20”2; 0 2 0 3).

Domani, in programma sulla pista altoatesina, alle 13.10, la Mass start 12,5 km femminile e, alle 15.05, la Staffetta 4×7,5 km maschile.