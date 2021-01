Gomme moto, le novità di Metzeler per chi fa sport

Quando si parla di pneumatici per moto, il nome Metzeler non manca mai: come sanno gli appassionati e gli esperti, infatti, il produttore tedesco si concentra da oltre un secolo esclusivamente sulla creazione di gomme adatte ad accompagnare i motociclisti in ogni tipo di esperienza di guida, dalla strada all’offroad, senza trascurare le competizioni sportive.

Le proposte di Metzeler per il 2021

Nelle scorse settimane, il brand ha presentato l’offerta in arrivo in questo 2021 su tutti i canali di distribuzione, e che quindi troveranno spazio nelle vetrine dei negozi fisici o sugli scaffali virtuali degli e-Commerce di settore. Le pagine della piattaforma euroimportpneumatici.com, uno dei siti più noti in Italia, sono già pronte ad accogliere le nuove gomme moto Metzeler, che quest’anno vedranno l’aggiornamento di alcuni modelli, l’introduzione di misure specifiche e il debutto del Tourance Next 2.

Un nuovo pneumatico per enduro

Partiamo proprio dall’analizzare la grande novità in arrivo, la gomma che inaugura la quarta generazione della fortunata gamma di prodotti Tourance e che si candida a diventare il nuovo modello di riferimento nel segmento degli equipaggiamenti per l’enduro stradale. Il nuovo pneumatico Metzeler Tourance Next 2, infatti, migliora a tutto tondo le prestazioni del suo predecessore grazie all’uso di tecnologie di ultimissima generazione sia per i materiali che per i processi produttivi, per rispondere al meglio alle esigenze delle adventure bike più moderne.

La gomma viene descritta come soluzione ideale per la guida di moto enduro stradali in ogni occasione, da lunghi viaggi a escursioni fuori città, da soli o con passeggero, anche a pieno carico; Metzeler ha puntato su un battistrada dall’aspetto aggressivo di ispirazione fuoristradistica, che però riserva prestazioni stradali di primo ordine unite a comfort di guida e durata, e pertanto valido anche per spostamenti giornalieri urbani sempre in piena sicurezza, anche in condizioni di bagnato.

In arrivo altre misure per lo Sportec M9 RR

Non meno alta è l’attesa per le nuove misure annunciate per quello che è stato il modello lanciato nel 2020,ovvero il Metzeler Sportec M9 RR: a distanza di un anno dal debutto (in un anno ovviamente complicato, che però ha comunque fornito risposte incoraggianti in termini di gradimento del prodotto), l’azienda tedesca ha aggiunto misure radiali 120/70 R 19 60V all’anteriore e 170/60 R 17 72V al posteriore, pensate primariamente per l’equipaggiamento delle più popolari adventure bike, così da fornire una esperienza di guida sportiva senza precedenti.

Soluzioni per enduro estremo

Sono invece dedicati all’enduro estremo gli pneumatici della gamma MCE 6 Days Extreme, che ha collezionato una quarantina di titoli mondiali nelle varie competizioni e molteplici collaborazioni con eventidi spicco del panorama internazionale: nei prossimi mesi, il portfolio si estenderà con nuove specifiche anteriori e posteriori, più facilmente identificabili anche grazie a linee colorate sul battistrada.

In particolare, le gomme con specifiche Soft sono contraddistinte da tre linee arancioni sul battistrada, mentre quelle con mescola Supersoft presentano linee verdi.

Le proposte per l’off road

Più soluzioni in arrivo anche per chi adora e pratica l’off-road in ogni contesto – motocross a livello amatoriale o professionalmente, ma anche cross country e freestyle – grazie agli pneumatici Metzeler MC360: dalla prossima primavera, le misure della linea saranno disponibili anche per la nuova specifica R per applicazioni agonistiche su circuito (e quindi non destinata all’utilizzo stradale). Al contempo, l’azienda introdurrà anche nuove mescole di fascia battistrada e di struttura, sviluppate per garantire prestazioni ai massimi livelli.