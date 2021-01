Ausili gratuiti per avviamento sport paralimpico

Lo sport è inclusione e rispetto dell’altro: per questo occorre continuare a sensibilizzare i praticanti sportivi e sostenere finanziariamente i progetti volti a rendere lo sport accessibile ai disabili.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 aprile 2020, sulla base della dotazione annuale del “Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano”, è stata assegnata, per l’anno 2020, la somma di 1.500.000 euro per l’acquisto di ausili sportivi da destinare in uso gratuito ai soggetti con disabilità interessati all’avviamento alla pratica sportiva.

Il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri ha sottoscritto un accordo con il Comitato Italiano Paralimpico, la società Sport e Salute e l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro per gestire il fondo.

Allo scopo di fornire uno strumento efficace ai destinatari della misura è stata realizzata una apposita piattaforma informatica per le società e/o le associazioni sportive nazionali che vorranno richiedere le risorse finanziarie necessarie per l’acquisto degli ausili.

Da lunedì 11 gennaio 2021 è infatti possibile inoltrare la domanda di partecipazione tramite piattaforma all’indirizzo: https://ausiliperlosport.sportesalute.eu.

“L’attivazione della piattaforma informatica per l’erogazione a titolo gratuito degli ausili sportivi a coloro che vorranno intraprendere attività paralimpiche è una notizia importante non solo per il nostro movimento ma anche per l’intera società. Si abbatte così un’ulteriore barriera, questa volta di natura economica, e si aggiunge un tassello fondamentale verso la realizzazione di un’idea di sport per tutti nonché per la promozione dello sport come strumento di welfare. Un risultato che è frutto della collaborazione istituzionale fra il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato Italiano Paralimpico, Sport e Salute SpA e INAIL. A dimostrazione che quando le istituzioni sanno fare sistema si raggiungono risultati straordinari”. È quanto dichiara Luca Pancalli, Presidente del Comitato Italiano Paralimpico.

“Sono passati alcuni anni da quando l’allora Ministro per lo Sport Luca Lotti raccolse prontamente la nostra proposta individuando le risorse necessarie per favorire la dotazione di protesi e ausili sportivi alle persone con disabilità intenzionate a praticare sport. In questi anni il percorso di questa importante iniziativa ha subito alcuni rallentamenti, in parte dovuti ai cambiamenti degli assetti istituzionali. Ma grazie alla volontà mostrata dalle istituzioni e dalle forze politiche in Parlamento e allo sforzo compiuto dall’attuale Governo - a partire dal Ministro per lo Sport Vincenzo Spadafora che ha individuato le necessarie risorse dando uno slancio al progetto - sarà possibile offrire a tante ragazze e tanti ragazzi con disabilità un incentivo a praticare sport e dunque a usufruire di una nuova opportunità”, ha aggiunto Pancalli.

“A tutti coloro che hanno dato un contributo al perseguimento di questo obiettivo rivolgiamo un sentito ringraziamento. Altri passi in avanti, senza dubbio, dovranno essere compiuti in questa direzione, a partire dall’aggiornamento del nomenclatore degli ausili e delle protesi. Quello di oggi, tuttavia, rappresenta l’inizio di un percorso virtuoso sul quale continuare a investire nel prossimo futuro”, conclude Pancalli.