Calcio: Sibilia si candida alla presidenza della Figc

Il numero uno della Lega Nazionale Dilettanti Cosimo Sibilia ha formalizzato ieri martedì 12 gennaio la candidatura alla presidenza della Federazione italiana gioco calcio-Figc.

Sarà quindi sfida a Gabriele Gravina, presidente uscente, per l'assemblea elettiva del prossimo 22 febbraio. Attualmente Sibilia è vicepresidente vicario della Federcalcio e il suo bacino elettorale è rappresentato, in primis, dai Dilettanti che pesano per il 34% alle urne, ma sarà da capire se tutti i comitati regionali saranno compatti anche dopo le elezioni che hanno visto alcuni cambi alla presidenza, a partire dal comitato regionale che esprime più voti, quello della Lombardia, con il nuovo presidente Tavecchio.

Gravina sembrerebbe avere l'appoggio della maggioranza dei club di Serie A, B e C e dei sindacati dei calciatori e degli allenatori.