Sci: Calendario gare, gli appuntamenti in Valle d’Aosta fino al 17 gennaio

Conseguente alle disposizioni della Fisi, che prevede nuovi protocolli per l’organizzazione delle gare fino al 31 gennaio, il calendario in Valle d’Aosta fino al 17/1.

Sabato 9 e domenica 10, dalle 10, tappa di Coppa Italia di Biathlon, a Bionaz, organizzata dallo Sc Bionaz Oyace, con in programma l’Individuale e la Sprint.

Sabato 9 e domenica 10, dalle 9.30, tappa di Coppa Italia di Fondo, a Cogne, organizzata dallo Sc Gran Paradiso; in programma la Sprint e l’Individuale in tecnica classica. Domenica 10, dalle 13, il via anche alla prima gara regionale, riservata a Ragazzi e Allievi, circuito Gros Cidac, Individuale in alternato, sulle distanze di 3, 4 e 5 km.

Sabato 9 e domenica 10, dalle 10.15, sulla pista Stadio Slalom 12 di La Thuile, uno Slalom Ragazzi, maschile il primo giorno, femminile il secondo, validi per il circuito Gros Cidac, organizzati dallo Sc La Thuile Rutor, memorial Charlotte Berthod.

Lunedì 11, dalle 10.15, sulla pista Stadio Slalom 12 di La Thuile, uno Slalom Allievi, circuito Gros Cidac, organizzat0 dallo Sc La Thuile Rutor, trofeo omonimo.

Martedì 12 e mercoledì 13, dalle 9.30, sulla Châtelaine di Pila, due Slalom Fis Junior, circuito Cva, organizzato dallo Sc Aosta, Trofeo Trione.

Giovedì 14 e venerdì 15, dalle 9.30, sulla Leissé di Pila, due Giganti Fis Junior, circuito Cva, organizzati dallo Sc Chamolé, coppa Comune di Charvensod.

Venerdì 15, dalle 10, sulla Le Greye di Courmayeur, Gigante Allievi, circuito Gros Cidac, organizzato dallo Sc Crammont MB, Trofeo Invicta.

Sabato 16, sulla Bellevue di Pila, due SuperG Fis Cittadini, organizzati dallo Sc Pila, Trofeo messo in palio dal sodalizio organizzatore.

Sabato 16 e domenica 17, a Pila, uno Slalom Ragazzi, maschile il primo giorno, femminile il secondo, circuito Gros Cidac, organizzati dallo Sc Pila, trofeo omonimo.

Sabato 16 e domenica 17, dalle 10, a Bionaz, organizzato dallo Sc Bionaz Oyace, Campionati italiani Juniores, Giovani e Aspiranti, e tappa di Coppa Italia Senior, Sprint e Inseguimento, trofeo Comune di Bionaz.

Domenica 17, dalle 9.30, a Degioz di Valsavarenche, Campionato regionale Cross country cross in skating per le categorie Allievi e Ragazzi, circuito Gros Cidac, organizzato dallo Sc Valsavarenche, coppa omonima.