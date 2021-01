Palaindoor, risorsa insostituibile per gli sportivi aostani

Dieci palestre per altrettante discipline sportive, utilizzate da 2.179 persone nel 2019. Bastano questi pochi ma significativi numeri per verificare l'importanza fondamentale del Palaindoor di Aosta per la promozione e lo sviluppo dello sport nel capoluogo valdostano. Dieci realtà tra sezioni locali di Federazioni, Enti di promozione sportiva e associazioni Asd che hanno fatto della struttura in regione Tzamberlet la loro 'casa' e che sanno che vi potranno restare almeno sino al 31 marzo, dopo che in extremis il Comune di Aosta ha trovato la quadra per prorogare di tre mesi la gestione all'Associazione delle società sportive della Valle d'Aosta-Assva, che scadeva definitivamente il 31 dicembre.

Nella sua relazione annuale al Comune di Aosta l'Assva ha evidenziato le discipline praticate al Palaindoor con indicazione percentuale dell'incidenza di ognuna sulla frequenza degli atleti utenti.

L'utilizzo della struttura è così ripartito: ginnastica per adulti 727 utenti e 33,36% di utilizzo; arrampicata sportiva 496 e 22,76%; atletica leggera 332 e 15,24%; ginnastica 257 e 11,79%; arti marziali 200 e 9,18%; preatletismo 72 e 3,30%; pugilato 70 e 3,21; lotta libera 14 e 0,64; scherma 9 e 0,41%, attività soggetti autistici 2 e 0,09%.