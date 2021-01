Trail: Al via le iscrizioni per l'Ultra Tour Monte Rosa

Sono aperte le iscrizioni all’edizione del 2021 dell'Ultra Tour Monte Rosa, in programma dall'1 al 4 settembre con l’Ultra Tour da 170 km e 11.600 metri di D+, l’UTMR Stage Race a tappe, e l’UTMR 3 Passes da 100 km con 6.400 metri D+. Sono 450 le iscrizioni concesse per la gara lunga e 250 per quella a tappe.

L’Ultra Tour Monte Rosa è una corsa ultra trail di 100 miglia / 170 km lungo un classico sentiero europeo di lunga distanza, il Tour de Monte Rosa. Il percorso di gara conduce in senso antiorario intorno al massiccio del Monte Rosa, realizzando un circuito di competizione delle Mischabel Peaks e delle vette dei 4000m della cresta di Nadelgrat. Con i suoi 4634 m il Monte Rosa è la seconda montagna più alta delle Alpi e dell’Europa occidentale. Sul suo lato orientale la montagna cade in una parete quasi verticale di 2.400 m di granito e ghiaccio, la più grande d’Europa. Il percorso circonda un totale di 29 delle cime di 4000m, ed è circondato da molti altri, un magnifico paesaggio!

L’evento Ultra Tour Monte Rosa è composto da 100 miglia / 170 km come ultra corsa di un giorno, o come gara a tappe di quattro giorni di 41, 42, 45 e 44 km. C’è anche una gara di 100 km da Gressoney a Grächen chiamata UTMR 3 Passes Ultra.

Il tour completo è un’alternativa all’UTMB,anche se più tecnico e più selvaggio, portando i corridori 20% più a lungo per completare rispetto al corso UTMB. Le gare si svolgono all’inizio di settembre, il momento ottimale per il tempo stabile e per i passaggi alti per essere chiaro di neve.