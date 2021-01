Sci Nordico: Cogne lavora per dar vita alla 38esima Marciagranparadiso

Nonostante il futuro, anche nell’ambito delle manifestazioni sportive, non sembri roseo, il Comitato Organizzatore si è ritrovato giovedì 31 dicembre 2020 per definire l’eventuale sorte della 38ª edizione della celebre prova sugli sci stretti.

Le limitazioni imposte dai vari Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di Covid-19 hanno chiaramente colpito in maniera pesante tutte le località che d’inverno lavorano e si animano specialmente con il turismo.

Ecco dunque che il Comitato Organizzatore ha scelto di non alzare a priori bandiera bianca, provando a capire la fattibilità di una versione più sobria e semplice della Marciagranparadiso, in accordo con le regole del distanziamento sociale, e soprattutto dei dettami del Governo e della Federazione Nazionale Sport Invernali.

Si muovono quindi le acque, sebbene molti aspetti rimangano ancora incerti. L’intenzione è quella di effettuare una manifestazione più compatta, che si svolga in soli due giorni. Niente skating al venerdì. Minimarciagranparadiso per i più piccoli al sabato (solo se sarà possibile garantire le condizioni richieste), e la classic light e marathon alla domenica, con qualche aggiustamento tecnico per ottemperare alle condizioni imposte dal DPCM.