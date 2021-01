Fondo: Fondo: Pellegrino padrone della sprint di Val Mustair

Il trentenne poliziotto valdostano, al sedicesimo trionfo della carriera, ha dato sfoggio di una grande condizione sn dalle qualificazioni del mattino, concluse con il miglior tempo assoluto. Lo show è continuato nel pomeriggio, con un quarto di finale controllato in scioltezza e una semifinale invece combattuta, con quattro atleti praticamente allineati fino a pochi metri dal traguardo.

In quel momento Pellegrino ha tirato fuori le unghie mettendo la punta dello sci davanti a quelle degli avversari, e nella finalissima che vedeva al via tre russi e due francessi ha deciso di serrare i ranghi sin dall'attacco del secondo giro, quando ha operato un allungo fantastico, che nessun avversario è stato in grado di controllare. Federico è arrivato così a braccia alzate e si può ora godere per qualche ora anche il pettorale di leader della generale.

"Ho sfruttato quarti di finale e semifinale per mettere a puntino la tattica migliore - spiega il valdostano -. Volevo evitare di rimanere chiuso nella morsa di russi e francesi. Ho visto che c'erano le condizioni per arrivare alla volata conclusiva davanti a tutti e rimanere davanti. La neve era lentissima, inoltre si è messo a nevicare durante le qualificazioni, e ciò ha ulteriormente rallentato la scorrevolezza degli sci. In finale ho cercato di controllare un minimo le code, sono arrivato bene a scollinare e poi mi sono accorto che dietro faticavano a starmi attaccati, così ho messo da parte qualche mero di vantaggio che è stato facile controllare. A causa del lockdown tanti italiani hanno passato delle feste natalizie diverse dal solito, spero con questa bella gara di avere regalato un sorriso a tutti noi nella speranza che il 2021 ci regali momenti più spiensierati e gioiosi. Oggi non ero così convinto dei miei mezzi come lo ero a Davos e Dresda, avevo caricato un po' gli allenamenti degli ultimi dieci giorni per arrivare bello carico al tour, nell'ultima settimana ho sciato solamente in classico. Pure la forza pregara della vigilia è cambiata, man mano che sono andati avanti i turni però le certezze sono tornate. Sabato nella 15 km in tecnica classica l'obiettivo è quello di soffrire col sorriso, è ciò che al momento desidero".

Alle sue spalle il russo Alexander Bolshunov ha concluso al secondo posto, mentre Richard Jouve ha completato il podio davanti a Gleb Retivykh, Artem MAltsev e Lucas Chanavat. Erano usciti nei quarti di finale Francesco De Fabiani, Michael Hellweger e Davide Graz, fuori nelle qualificazioni Giandomenico Salvadori, Mirco Bertolina e Paolo Ventura.

La classifica generale di Coppa del mondo vede al comando Bolshunov con 558 punti davanti a Pellegrino con 320, quella sprint premia invece Pellegrino con 285 davanti a Bolshunov con 241. Sabato 2 gennaio la seconda tappa (delle otto in programma) prevede la disputa di una 15 km in tecnica classica con partenza a massa alle or 14.45 (diretta tv Raisport ed Eurosport).



Ordine d'arrivo sprint TL maschile Tour de Ski Val Mustair (Svi):

1. Federico Pellegrino (Ita)

2. Alexander Bolshunov (Rus)

3. Richard Jouve (Fra)

4. Gleb Retivykh (Rus)

5. Artem Maltsev (Rus)

6. Lucas Chanavat (Fra)



22. Francesco De Fabiani (Ita)

23. Michael Hellweger (Ita)

25. Davide Graz (Ita)

54. Giandomenico Salvadori (Ita)

60. Mirco Bertolina (Ita)

83. Paolo Ventura (Ita)