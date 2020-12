Sci: Il memorial Fosson si trasferisce a fine stagione

n un momento in cui sembra allontanarsi la data di riapertura degli impianti di risalita e in cui è già presente una grande sovrapposizione nei calendari dovuta ai continui e inevitabili rinvii, gli organizzatori del Memorial Fosson hanno deciso di non intralciare le attività e l’eventuale ripresa delle competizioni regionali e provinciali dei Comitati e di “liberare” la data di gennaio.

Dopo numerose riflessioni e un confronto con diverse società sportive, l’evento a squadre di sci alpino, che per dieci anni ha aperto la stagione dei Children, viene rinviato a fine stagione. Lo sci club Aosta ha individuato il periodo dal 9 all’11 aprile 2021 per allestire la manifestazione nata con uno spirito che va ben oltre la semplice competizione.

Lo sci club Aosta e la rivista Race ski magazine hanno anche ragionato sull’ipotesi di cancellare il Memorial Fosson 2020 e dare appuntamento al prossimo anno; in un secondo momento hanno però voluto andare incontro alla volontà dei club e alla necessità di avere un confronto nazionale anche per quegli atleti che senza la qualificazione a Campionati Italiani, Alpe Cimbra e Trofeo Pinocchio terminerebbero con grande anticipo la stagione agonistica.

Massimo Raffaelli, presidente sci club Aosta: «Non dobbiamo per forza disputare questo evento, ma in una stagione in cui i calendari sono già stati rivoluzionati e con ogni probabilità subiranno altri grandi stravolgimenti, abbiamo avvertito la necessità di inserire un evento ad aprile con i migliori atleti italiani e con i Ragazzi e gli Allievi che non si qualificano agli eventi nazionali per via dei contingenti ristretti. Abbiamo aperto un confronto con diversi sci club a noi vicini e condiviso la volontà comune di portare avanti l’attività fino a dopo Pasqua».