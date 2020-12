Calcio: Serie D, il PDHAE vince ancora e ora insidia la vetta

Match vibrante, emozionante e ricco di colpi di scena quello tra il PDAHE e l'Arconatese, undicesima giornata del campionato di calcio di serie D. gli orangerossoblu di mister Roberto Cretaz hanno vinto 4 a 3 con rete finale su rigore di Lauria, e si portano così a 23 punti in classifica, secondi a due punti di distanza dal Bra, fermo a 25 punti per effetto della sconfitta patita dalla Castellanzese.

Primo tempo di marca valdostana, seconda frazione di gioco in mano ai lombardi che pareggiano 3 a 3 ma non riescono a passare in vantaggio, finale di partita nuovamente appannaggio del PDHAE; che trova il gol della vittoria su ineccepibile rigore.

RISULTATI E CLASSIFICA