Ciclismo: Pellizzer riconfermata all’unanimità presidente Fci Valle d’Aosta

Giornata elettorale, ieri, al PalaIndoor in regione Tzambarlet, per il rinnovo del Direttivo del Comitato regionale Valle d’Aosta della Federazione ciclistica italiana e il responso delle urne consegna all’unanimità – 29 voti –la riconferma della presidente uscente Francesca Pellizzer, che sarà alla guida del Comitato per il quadriennio olimpico 2021/2024.

Con la presidente Francesca Pellizzer, riconfermati tre quarti del Direttivo: i vice presidenti Federico Martinet (21 voti) e Mirko Voyat (16), e il consigliere Philip Balestrini (22); il neo eletto è Francesco Ghia (20), che prende il posto di Salvatore Russotto, che non si è ricandidato per il nuovo mandato.

Eletti anche i rappresentanti degli Affiliati che rappresenteranno la Valle d’Aosta nel corso dell’Assemblea elettiva nazionale – il rinnovo del vertice della Fci -: Federico Martinet (25 voti) e Fabio Agostinacchio (4). Non è stato raggiunto, invece, il quorum per eleggere i rappresentanti degli Atleti per l’Assemblea nazionale, e non si è proceduto alla votazione.