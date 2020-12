Sci: Carole Agnelli in evidenza nel Gigante di Folgaria

Secondo successo in due giorni per la bergamasca dell’Esercito, Roberta Midali (2’02”31; già al comando a metà gara), che precede la poliziotta astigiana Giulia Paventa (2’03“53; in recupero di sette posizioni) e la coppia del Cs Carabinieri: la meranese Elisa Platino (2’03”54) e la valsusina Sara Allemand (2’03”88; prima Giovani).

Al quinto posto, seconda Giovani, in recupero di una posizione rispetto alla prima manche, Carole Agnelli (Club de Ski; 2’04”13).

Al 16° posto Anita Gulli (Cse; 2’05”93); 17° Sofia Pizzato (Cse; 2’06”16); 21° Martina Perruchon (Cse; 2’06”85; 18° al termine della prima manche); 26° Lucrezia Lorenzi (Cse; 2’07”55); 30° Nadine Brunet (Sc Aosta; 2’09”11); 29° a metà gara, non ha concluso la seconda manche Giulia Albano (Cs Carabinieri; al via con il pettorale 63); ‘out’ nella seconda parte di gara Elisa Pilar Lucchini (Cse; 40° al termine della prima manche).

Al maschile, successo del poliziotto bergamasco Filippo Della Vite (1’46”94) davanti allo statunitense River Radamus (1’47”48) e al russo Nikita Alekhin (1’47”77). In 21° posizione Giovanni Zazzaro (Cs Carabinieri; 1’49”88); 37° Thomas Larivière (Sc Crammont MB; 1’55”70; in risalita di 23 posizioni); 38° Elliot Perretta (Sc Courmayeur; 1’55”81); non hanno concluso la seconda manche Giulio Bosca (Cse), Emile Boniface (Sc Chamolé).

EC Sci alpino

Doppietta austriaca nella seconda Discesa libera di Santa Caterina Valfurva (Sondrio), tappa della Coppa Europa di Sci alpino. A imporsi è Clemens Nocker (1’03”82) sul connazionale Maximilian Lahnsteiner (1’04”19), con terzo lo svedese Olle Sundin (1’04”37). Quarti a pari merito i migliori degli azzurri: Florian Schieder e Pietro Zazzi (1’04”52).

In ottima 18° posizione Federico Paini (Cs Carabinieri; 1’05”38); 26° Nicolò Molteni (Cse; 1’05”77); 32° Federico Simoni (Cs Carabinieri; 1’06”14); 45° Simon Talacci (Cse; 1’06”50); 55° Benjamin Alliod (Cse; 1’06”94).

EC Sci alpino

Due Giganti validi per la Coppa Europa, il 16 e 17 dicembre, a Hippach (Austria), gare per le quali sono state convocate Sophie Mathiou (Cs Carabinieri) e Carlotta Saracco (Cse); nello staff tecnico anche Giuseppe Butelli.