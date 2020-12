Fondo: Oltre 250 atleti in gara nel fine settimana a Riale di Formazza per le gare OPA

Mancano solo pochi giorni alla seconda prova di Coppa Europa – Opa Continental Cup, in programma sabato 19 e domenica 20 dicembre nella meravigliosa conca di Riale Formazza, nell’Alto Piemonte, a oltre 1.700 m di quota. Saranno circa 250 gli atleti provenienti da tutta Europa che si daranno battaglia nell’impianto formazzino, divenuto ormai da tempo uno dei punti di riferimento dello sci di fondo agonistico e amatoriale in Italia.



I paesi rappresentati sono al momento: Italia, Andorra, Austria, Francia, Germania, Liechtenstein, Repubblica Ceca, Slovenia, Spagna, Svizzera. Non mancheranno, tra gli atleti italiani, la vincitrice della 10 km nella precedente prova di OPA Cup,a Goms (SUI), Francesca Franchi, la Junior Lucia Isonni, 2^ nella Sprint a Goms, lo Junior Nicolò Cusini 3^ nella 10 km e 2^ nella Sprint in Svizzera, e Matteo Ferrari, 3^ nella Sprint. Il programma in Val Formazza La gara sprint, inizialmente prevista per venerdì 18, è stata eliminata, d’accordo con la FISI, e quindi le gare si disputeranno solamente sabato e domenica. Il 19 sarà dedicato alla tecnica classica con una 5 km individuale per la categoria femminile Under20, una 10 km individuale per le categorie maschile U20 e femminile e una 15 km individuale maschile. Domenica 20 sarà la volta della tecnica libera e delle mass start: 10 km femminile U20, 15 km maschile U20 e femminile e 20 km maschile.



Tutte le gare si disputeranno sul medesimo anello di 5 km ricavato nel Centro del Fondo di Riale. Un evento COVID Free Formazza Event e Sci Club Formazza, che organizzano l’evento sotto l’egida di FIS e FISI, stanno approntando un piano dettagliato per far si che la prova di Coppa Europa possa svolgersi nel pieno rispetto delle norme nazionali anti COVID; il piano, teso alla creazione di una “bolla” in cui si muoveranno atleti e addetti, prevede tra l’altro distanziamento, l’uso della mascherina in tutte le fasi pre e post gara, la redazione di documentazione utile per il tracciamento.



“La sfida accettata da Formazza Event un mese fa – conferma il presidente Gianluca Barp – per l’organizzazione di questa prova di OPA Cup sta dando i suoi frutti, sia in termini di visibilità per il nostro territorio, sia grazie alle ricadute dirette sulle attività ricettive locali grazie alla presenza per alcuni giorni di circa 300 persone, tra atleti e staff, in un momento così difficile per chi vive di turismo. Siamo particolarmente orgogliosi di questo aspetto, che dà un senso a tutti i nostri sforzi. In questi giorni stiamo approntando il tracciato, la zona warm up e i box sciolinatura: tutto sta procedendo secondo programma. Non vediamo l’ora che arrivino sabato e domenica!”