Calcio a 5: A2, Aosta beffata dalla Fenice all'ultimo minuto

A pochi minuti dalla fine del match stava vincendo l’Aosta 511 sul campo del Fenice VeneziaMestre, invece la nona giornata del girone A del campionato di calcio a 5 si è chiusa con una sconfitta in zona Cesarini per i gialloblù di Rodrigo Rosa. L'Aosta ha perso per 5 a 4 una sfida giocata con coraggio e determinazione dal primo all'ultimo minuto, quello fatale.

Segna al 9′ Cavaglià per i veneti, poi nel secondo tempo al 2’40” va in rete Da Silva per l'Aosta, al 4′ Tiago Calli porta in vantaggio i gialloblù ma due minuti dopo pareggia, Tenderini; al' 8′ Bianqueti riporta in vantaggio l'Aosta e al 10′ nuovamente Tenderini pareggia; al 17′ Bianqueti fa il quarto gol per l'Aosta ma al 19’15” Caregnato pareggia e meno di un minuto dopo segna la rete della vittoria per la Fenice.

Sabato 19 dicembre alle 14, 30 al Montfleury arriva il Prato, a zero punti con solo tre partite giocate.

RISULTATI E CLASSIFICA