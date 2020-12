Calcio a 5: A2, Arriva al Montfleuri il primo punto per l'Aosta 511

E' finita 2 a 2 sul campo del Montfleuri la sfida tra Aosta 511 e Arzignano nell'ottava giornata del campionato A2 di calcio a 5. Un risultato che consente ai gialloblù di Rodrigo Rosa di conquistare il primo punto in classifica e lasciare l'ultimo posto in solitudine al Lenzi Prato.

Con Da Silva e Monteiro assenti, l'Aosta è scesa comunque in campo con la grinta necessaria e una buona organizzazione di gioco, tanto che alla fine sono i valdostani qhelli a cui il pareggio va più stretto.

A segno per l'Aosta Zhlouri (che sul finire del match ha avuto tra i piedi la palla della vittoria ma è stato un pò impreciso e un pò sfortunato) e Tiago Calli. La prossima sfida per l'Aosta è a Venezia contro la paripunti FeniceVeneziaMestre: una partita da vincere ad ogni costo per dare una svolta al campionato.

