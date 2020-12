Sci: Annullato il primo supergigante femminile di St. Moritz per vento e neve. Nel pomeriggio il nuovo programma

Le intense nevicate delle ultime ore e il forte vento che soffia sulla pista di gara hanno costretto gli organizzatori di St. Moritz a cancellare il primo dei due supergiganti femminili in programma sulla pista Corviglia. Gli addetti hanno lavorato tutta notte per ripulire il tracciato, ma le folate che imperversano sulla pista hanno reso vano ogni sforzo, creando cumuli di neve che potrebbero minare la sicurezza deglle atlete. Le previsioni meteorologiche parlano di nevicate anche durante la giornata di sabato e per la giornata di domenica 6 dicembre, quando è in programma la seconda gara del programma. Nel corso della consueta riunione del pomeriggio fra i capisquadra, verrà comunicato il nuovo programma.