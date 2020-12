Jean Dondeynaz unico candidato Presidente Comitato Fidal VdA

Sarà ancora Jean Dondeynaz, per il suo terzo mandato, il Presidente del Comitato Fidal della Valle d'Aosta per il quadriennio 2021-2024. Unico candidato alla massima carica, lavorerà con un gruppo di consiglieri completamente rinnovato. Alle ore 12 di lunedì 1° dicembre, sono scaduti i termini per la presentazione delle candidature per il rinnovo del cariche federali regionali.

Superate le verifiche di prassi in capo alla commissione elettorale regionale, quattro sono i soggetti che hanno regolarmente presentato la loro candidatura alla carica di consigliere, che vanno a riempire le quattro caselle della composizione del comitato Fidal della Valle d'Aosta. Si tratta di un mix che unisce esperienza e gioventù e che si conferma, come per il quadriennio passato, con una maggioranza al femminile.

Dopo l'esperienza a livello nazionale ha presentato il suo interessamento a lavorare per l'atletica valdostana per il prossimo quadriennio Liana Calvesi (Atletica Calvesi). Da diverse stagioni attiva come dirigente dello storico club aziendale aostano, ha formalizzato la sua disponibilità a entrare nella squadra Monica Rocca (Atletica Cogne).

La più giovane del comitato sarà, la velocista di Sarre, classe 1996, Veronica Pirana (Atletica Calvesi), mentre classe 1995 è il quarto candidato consigliere, Simone Bottan, giovane consigliere del club del fondo valle (Atletica Pont Donnas).Concluso questo iter, si guarda al prossimo appuntamento in calendario, l'Assemblea regionale elettiva prevista per sabato 9 gennaio 2021.