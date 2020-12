Calcio a 5: L'Aosta 511 ko in casa contro l'L84

Il recupero contro l'Aosta 511 giocato sul campo del Montfleuri permette alla L84 di tornare in testa da sola nel girone A del campionato A2 di calcio a 5.

marcord felice per Rodrigo De Lima: trascinati da un Cerbone elevato al quadrato, i neroverdi escono fuori alla distanza imponendosi per 5 a 2 sui rossoneri di Rodrigo Rosa, che ha visto espellere Da Silva e Monteiro in un match giocato troppo sotto tono. Ora in classifica la L84 ha tre punti di vantaggio sul Città di Massa di Felice Mastropierro, sempre a 0 punti l'Aosta 511

Bene il Città di Sestu, invece, nell’altro recupero infrasettimanale. I sardi archiviano il galeotto derby contro il Leonardo maramaldeggiando contro il fanalino di coda Mirafin nel match valido per la settima giornata del girone B. Al PalaDante il mattatore della gara è il Tigre Francini: l’attaccante argentino si porta a casa il pallone per il suo hat trick, realizzando il 50% delle reti con qui i ragazzi di Wilson tornano al successo.

I tabellini