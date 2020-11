fONDO: Klaebo imbattibile nel Ruka Triple. Pellegrino risale al 19° posto finale: "Ho avuto le risposte che cercavo"

Johannes Klaebo gioca al gatto col topo negli ultimi chilometri della Ruka Triple, che lo hanno visto impegnato seriamente da Alexander Bolshunov e dal compagno di squadra Emil Iversen, entrambi apparsi in ottima forma.

Poi, sul finale allunga e mette le mani sulla tournée nordica di apertura della stagione.

Primo Klaebo, con il tempo di giornata di 35'09"8, davanti a Bloshunov per soli 7 decimi e a Iversen per 3 secondi.

Bella gara di Federico Pellegrino che risale posizioni in classifica e, alla fine, è il miglior azzurro al traguardo con il 19/o posto a 1'41"7 da Klaebo. 20/o è Francesco De Fabiani, un po' meno perfomante rispetto alla gara in classico di sabato e staccato di 1'43"2 dal vincitore. 36/o Giandomenico Salvadori e 56/o Maicol Rastelli, a chiudere la lista degli italiani.



"Il bilancio dei tre giorni è complessivamente positivo - ha spiegato alla fine il valdostano -, l'obiettivo del fine settimana era capire il mio livello di forma, avevo detto alla vigilia che mi sarebbe piacuito sostituire i punti interrogiativi con punti esclamativi, penso di esserci riuscito. In tutte le gare sono finito a punti e nel minitour mi sono piazzato nei venti.

Anche se le distanze mi interessano relativamente, le affornto al massimo, purtroppo nella sprint di venerdì a cui tenevo non sono riusicto a esprimere il mio vero valore, con i binari che hanno cambiato condizione fra le qualificazioni e la fase a eliminazione diretta. Non ho scelto il materiale più performante, nella rampa conclusiva mi sono fatto superare ed era troppo tardi per recuperare, peccato essere rimasto fuori perchè i due che hanno superato la mia batteria, sono poi arrivati in finale. Conto di rifarmi già a Davos nella prima sprint in tecnica libera fra due settimane".



Ordine d'arrivo 15 km TL Cdm Ruka (FIN):

1. Johannes Klaebo NOR 35'09"8

2. Alexander Bolshunov RUS +0"7

3. Emil Iversen NOR +3"0

4. Hans Christer Holund NOR +19"5

5. Iivo Niskanen FIN +27"3

6. Andrew Musgrave GBR +27"7

7. Alexey Chervotkin RUS +32"9

8. Evgeniy Belov RUS +33"4

9. Andrey Melnichenko RUS +35"9

10. Ristomatti Hakola FIN +37"1



19. Federico Pellegrino ITA +1'41"7

20. Francesco De Fabiani ITA +1'43"2

36. Giandomenico Salvadori ITA +2'29"3

56. Maicol Rastelli ITA +4'11"2