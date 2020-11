Ciclocross: Agostinacchio nella ‘Top ten’ in Coppa del Mondo di Tabor

Ottima prestazione di Filippo Agostinacchio, questa mattina, a Tabor (Repubblica Ceca), tappa della Coppa del Mondo di Ciclocross, dove centra una posizione nei migliori dieci; molto bene anche Matteo Siffredi, che conclude a ridosso del podio.

La gara Juniores è stata vinta dal Ceco Matej Stransky (41’22”) a precedere l’azzurro Lorenzo Masciarelli (41’29”) e il connazionale Matyas Fiala (41’35”). Al quarto posto Matteo Siffredi (Development-Guerciotti; 41’49”); in ottava posizione, a 51” dal vincitore, Filippo Agostinacchio (Selle Italia Guerciotti Elite; 42’13”).

Assemblea elettiva

È fissata il 19 dicembre l’Assemblea elettiva ordinaria regionale – alle 15 in prima e alle 16 in seconda convocazione -, al PalaIndoor di regione Tzambarlet, che avrà il compito di eleggere un presidente, due vice presidenti e due componenti del Consiglio per il quadriennio olimpico 2020/2024.

Nell’occasione, si eleggeranno anche i delegati per l’Assemblea nazionale – il vertice Fci sarà rinnovato il 13 e 14 febbraio -, in rappresentanza degli atleti e dei tecnici.