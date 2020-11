Sci: Il Memorial Fosson cerca una nuova data

La manifestazione di sci alpino, riservata alle categorie Ragazzi e Allievi, in programma a Pila (Valle d’Aosta), cerca una nuova data che verrà comunicata entro l’8 dicembre, dopo aver analizzato il prossimo Dpcm e aver ricevuto qualche garanzia in più sul periodo di apertura del comprensorio sciistico.

A oggi rimangono ancora troppe incertezze che non permettono di proseguire la preparazione in vista del periodo 11-13 dicembre. Il Memorial Fosson è un evento complesso da organizzare che richiede la gestione di circa 600 atleti e 150 tecnici.

Massimo Raffaelli, presidente comitato organizzatore: «Siamo consapevoli dell’attuale situazione sanitaria e stiamo lavorando con Regione e Pila Spa affinché questo evento si possa svolgere nel pieno rispetto delle regole anti contagio. In Italia le gare di interesse nazionale e internazionale sono iniziate da tempo e proseguono anche in questi giorni nelle località aperte e riservate agli atleti di interesse nazionale. Ora però ci sono troppe incertezze, anche per quanto riguarda l’innevamento. Meglio prendersi un po’ di tempo e trovare una valida alternativa; tutti hanno voglia di gareggiare».