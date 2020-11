Ginnastica artistica: Le ginnaste dell'Olimpia pronte per la serie C

L’importante competizione che normalmente si svolgeva in tre prove nel corso dell’autunno, ma quest’anno sarà eccezionalmente concentrata in una sola giornata di gara.

In palio la promozione in serie B, che spetta alla prima squadra in classifica, sei in tutt’Italia (una per ogni zona tecnica interregionale). L’anno scorso le valdostane si erano piazzate in terza posizione.

La formazione, composta da Nicole Sammartino (2001), Fatima Rosset (2004), Sofia Chiumello (2005), Beatrice Morra Di Cella e Vittoria Ramanzin (2007), con il prestito della ginnasta Vittoria Chiarini (Ginnastica Pro Novara) - riserve Serena Ramanzin e Emma Viérin - sarà accompagnata in campo dalle istruttrici Claudia Iacona e Federica Vinante.