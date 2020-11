Bocce Nata la rubrica ‘Donne che s…bocciano’. ‘S…bocciare’: attività sportiva, movimento, rinascita e benessere psico-fisico

Lo sport delle bocce è una delle poche discipline sportive ad avere una connotazione di accessibilità così ampia da abbracciare e soddisfare moltissime categorie: bambini, adulti, giovani, anziani, disabili e normodotati, uomini e donne. Nel percorso di rinnovamento della FIB grande attenzione è stata rivolta ai settori giovanile e femminile. Obiettivo strategico è sempre stato quello di promuovere e salvaguardare il valore storico e la tradizionalità della Federazione investendo sui settori apicali della stessa, indirizzando l’attenzione soprattutto verso quei comparti che rappresentano il futuro di questo sport, attraverso azioni programmatiche tecnico sportive e strategie di comunicazione mirate.

Il nuovo piano di comunicazione e marketing integrato, avviato nel post lockdown, ha incentivato e amplificato la promozione del settore giovanile con la rubrica “Il Talento che s...boccia”, che ha fatto conoscere agli utenti gran parte dei giovani campioni/esse di Raffa, Volo e Petanque, appassionati di questo sport e desiderosi di fare proseliti in quello che, per antonomasia, è stato definito “il vero sport per tutti e di tutti”, inclusivo e aggregante, divertente e altamente agonistico.

Considerato che questo è uno dei pochi sport in cui le donne possono battere gli uomini, si è convenuto di creare una rubrica dedicata, solo ed esclusivamente, alle quote rosa del movimento boccistico, donne giovani e non, piene di grinta, con tanta voglia di vincere, competitive, toste, costanti e fedeli come solo il gentil sesso sa essere quando ama qualcosa o qualcuno.

Da qui nasce la rubrica ‘Donne che s…bocciano’. ‘S…bocciare’: attività sportiva, movimento, rinascita e benessere psico-fisico.

La rubrica prenderà il via giovedì 12 novembre 2020 sui canali comunicativi della Federazione Italiana Bocce.