Calcio: Serie D verso lo stop di un mese tranne i recuperi

PDHAE e tutte le altre squadre dei diversi giorni ferme ai box. Dopo i 48 rinvii contro le sole 35 gare disputate nell’ottava giornata di domenica 1 novembre, la Serie D prende atto delle nuove disposizioni contenute nel Dpcm restrittivo sul contenimento del Covid-19 e si prepara allo stop agonistico di un mese ovvero sino al 3 dicembre.

Sospesi dunque i campionati per il mese di novembre; in questo periodo la Lega nazionale dilettanti-LND permetterà a diverse squadre di recuperare i giocatori positivi al Covid-19 e si disputeranno solo i recuperi così da rimettere in pari le classifiche.

Si attendono comunque per i prossimi giorni aggiornamenti da parte della Lega dilettanti.