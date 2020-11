Calcio a 5: A2, Aosta 511 bloccata dal Covid

Due giocatori sono risultati positivi al tampone Covid e così l'Aosta 511 di calcio a 5 impegnata nel campionato di serie A2 è rimasta ai box, dovendo annullare l'atteso confronto con il Città di Mestre.

Entrambe i ragazzi contagiati sono in via di guarigione ma i tempi del protocollo sono ovviamente lunghi e, mettendoci anche il nuovo Dpcm in arrivo, sarà assai difficile che possa essere disputata la sfida in calendario sabato 7 novembre contro l'Atletico Nervesa al Montfleuri.

A mister Rodrigo Rosa non rimane che organizzare gli allenamenti con i giocatori disponibili e attendere l'evolversi della situazione.