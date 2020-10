Basket: Campionati in Valle al via dal 29 novembre, Covid permettendo

Lo ha deciso la Federazione italiana pallacanestro-Fip: l’inizio dei campionati regionali di ogni ordine e grado è stato spostato al 29 novembre su tutto il territorio nazionale.

"Al momento - rende noto l'Eteila Basket, la più importante società sportiva valdostana di pallacanestro - l’attività dei nostri ragazzi continuerà normalmente per quanto riguarda gli allenamenti delle squadre giovanili e per il minibasket, con allenamenti individuali come previsto dai recenti Dpcm. Le attività continueranno in totale sicurezza per i nostri ragazzi e rispettando i protocolli e le sanificazioni degli impianti previsti dalla Fip".