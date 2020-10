Calcio a 5: Al via i corsi primo livello per allenatori

Il coronavirus rallenta ma non blocca del tutto le attività organizzative e le iniziative del mondo dello sport. E in questo senso la Federazione Italiana Football Sala-FIFS ha reso noto che sono aperte le iscrizioni al corso allenatori primo livello Coni di Calcio da sala-Calcio a 5 futsal: il corso si terrà in modalità onlne a partire dal 16 Novembre prossimo.

Organizzato in collaborazione col settore formazione OPES Italia, il programma della formazione prevede un totale di 16 ore suddivise in lezioni da due ore ciascuna, al termine delle quali si svolgerà un esame finale scritto per il conseguimento della Certificazione Coni di primo livello di Allenatore di Calcio da Sala.

Il corso abilita per il Settore giovanile, per attività promozionale e regionale FIFS maschile e femminile, ma non abilita ad attività FIGC. Il numero dei partecipanti è chiuso a 25 iscritti.

Il termine ultimo di iscrizione è martedì 10 novembre.

Contatti: amministrazionefifs@gmail.com. Tel: +39 3487502634/+39 3493125140