Calcio: Cinque partite di oggi rinviate 'causa Covid'

I maglini sorridono sostenendo che i vercellesi in realtà hanno paura di affrontare la fortissima Aygreville di mister Pasteris. Sta di fatto che il Dufour Varallo, prossimo avversario dei rossoneri nella quinta giornata del girone A del campionato di Eccellenza ha chiesto e ottenuto il rinvio della partita prevista per oggi pomeriggio perchè alcuni giocatori varallesi hanno la febbre.

Si tratta di un match di vertice: l'Aygreville è capolista a 15 punti, il Varallo è terzo a 13. Per l'Aygreville non giocano nemmeno le formazioni di Under 16 e Under 19: le rispettive sfidanti, Settimo e Vallorco, hanno ottenuto lo stop causa sospetto coronavirus di alcuni giocatori.

Altrettanto ha fatto la Bosconerese di Prima categoria che oggi avrebbe affrontato la Grand Paradis: partita rinviata. Ed è stato invece lo Chambave di mister Tosetto a chiedere e ottenere il rinvio della partita prevista oggi in Seconda categoria, trasferta contro la Romanese: essendo stato il territorio di Chambave in 'zona rossa', la squadra non ha potuto allenarsi, neanche singolarmente, in vista del match.