Qui il nuovo protocollo sulla 'stretta' alle attività sportive

Pubblicato nella serata di venerdì 23 ottobre dal ministero dello Sport, contiene norme ancora priù stringenti delle precedenti il nuovo protocollo attuativo che intende riprendere i contenuti delle Linee-Guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere.

Aggiornandone alcuni elementi, sulla base dei più recenti provvedimenti emanati in tema di contenimento degli effetti della pandemia da Covid-19, con particolare riferimento al Dpcm del 18 ottobre, il protocollo scaricabile dal sito Sport.Governo.it va ad integrarsi alle norme già pubblicate inserendo nuove e più vincolanti disposizioni, come ad esempio ulteriori limiti agli allenamenti di gruppo, alla presenza di persone in aree adibite allo sport en plein air e obblighi relativi all'utilizzo dei dispositivi di protezione personale, incrementando inoltre le sanzioni a carico dei trasgressori.