Calcio: U 14, Charvensod ancora ko e domani arriva l'Aygreville

Resta decimo in classifica con soli tre punti lo Charvensod di mister Gigi Rudda, sconfitto dalla Rivarolese nella terza giornata del campionato Under 14 regionale. Uno scatenato Bettas Donin, autore di una doppietta con reti all'8' e al 12' del secondo tempo, ha portato al successo i piemontesi contro cui lo Charva si è opposto come ha potuto riuscendo anche ad accorciare le distanze con Lorenzo Riboni ma continuando a subire troppo in area anche nei minuti finali.

Per i ragazzi di Rudda è la seconda sconfitta consecutiva in attesa del difficile derby di domenica 25 ottobre contro l'Aygreville, prima in classifica a punteggio pieno.