Telefono Azzurro presso “Lo Sport vale una vita?”

Il Professor Ernesto Caffo, Presidente di Telefono Azzurro, ha dichiarato: “Da un'indagine di Telefono Azzurro e Doxa Kids si evince che il 10% dei ragazzi intervistati è stato vittima di bullismo in ambienti legati allo sport. Si aggiunga che il 4% dei casi di abuso sessuale offline - gestiti dal Centro di Ascolto 1.96.96 - è avvenuto all’interno di impianti sportivi. Nel 3% di questi episodi il presunto responsabile è l’allenatore. Questi dati sono allarmanti e richiedono un intervento immediato delle organizzazioni sportive e delle istituzioni. Telefono Azzurro è in prima linea per difendere il diritto allo sport e a uno sviluppo sereno dei minori attraverso l'attività fisica che garantisce notevoli benefici sulla pro-socialità e sul comportamento, favorendo la capacità relazionale e l’assunzione delle responsabilità".