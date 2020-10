Trail: Primo Tor Camp Academy ai piedi del Gran Paradiso

E' organizzato, emergenza Covid permettendo, sabato 15 e domenica 16 novembre il primo Trail Camp del TORX® Academy nella valle del Gran Paradiso, ai piedi dell'Entrelor e del Col Lauson.

Due giorni di allenamento e attività outdoor con Lisa Borzani, due volte vincitrice del TOR330 - Tor des Géants, e Paolo Pajaro, entrambi istruttori qualificati di trail running.

Il programma è articolato e orientato:

Sabato 14 novembre: ritrovo, sistemazione e presentazione del camp; attività di warm up e attivazione muscolare; uscita sui sentieri di circa 3/4 ore con pranzo al sacco; attività outdoor di esercitazioni di tecnica di corsa in piano, in salita e in discesa; sessione teorica sul tema della programmazione dell'allenamento e delle gare; breve attività in notturna outdoor con ausilio di pila frontale.

Domenica 15 novembre: allenamento mirato a stimolare il sistema lipidico e l'attivazione del sistema vestibolare; attività outdoor volta a prendere in rassegna i vari metodi di allenamento possibili sui diversi tipi di terreno e sentiero; allenamento per la forza muscolare e per la propriocezione; debriefing e chiusura del camp.

Iscrizioni su 100x100trail.com