Sci nordico: CdM, gli azzurri in raduno a Madonna di Senales

Undici giorni di raduno, da giovedi 15 a domenica 25 ottobre, per la squadra nazionale ‘A’ di Fondo a Madonna di Senales (Bolzano).

Per gli allenamenti in terra altoatesina sono stati convocati, tra gli altri, gli atleti Asiva Francesco De Fabiani e Maicol Rastelli (Cse); in ritiro anche Greta Laurent (Fiamme Gialle) e Federico Pellegrino (Fiamme Oro), che proseguono il loro percorso riabilitativo. Nello staff tecnico Stefano Saracco e il fisioterapista Christophe Savoye.

Scialpinismo

Doppio impegno per la squadra del Comitato Asiva di Scialpinismo: il 20 ottobre, con gli skiroll, a Doues, appuntamento per il quale sono stati convocati dall’allenatore Emanuel Conta, Noemi Junod (Sc Valgrisenche), Valentina Bisazza, François e Laurent Battendier, Dennis Berthod (Sc C Gex) e gli Aggregati Chloe Collé, Fabien e Sebastien Guichardaz (Sc C. Gex). Il 23 ottobre, a Technos Medica di Saint-Christophe, i test funzionali, ai quali saranno sottoposti Noemi Junod), Valentina Bisazza, François e Laurent Battendier, Dennis Berthod.

Biathlon

Nuovi arruolamenti da parte del corpo sportivo della Polizia e, tra i dieci neo poliziotti, entra a far parte delle Fiamme Oro anche Nicolò Bétemps, ex Sc Bionaz Oyace.

CdM Snowboard

Raduno, al Passo dello Stelvio, da 12 al 16 ottobre, per la squadra di Coppa del Mondo di Snowboardcross. Con gli allenatori Luca e Stefano Pozzolini e Riccardo Bagliani, al lavoro ci saranno: Francesca Gallina, Raffaella Brutto, Michela Moioli Omar Visintin, Lorenzo Sommariva, Michele Godino, Filippo Ferrari, Emanuel Perathoner (Cse) e Sofia Belingheri (Riamme Oro). In loro compagnia ci sarà anche il team di Coppa Europa/Giovani dove sono inseriti Matteo Menconi e Tommaso Leoni (Cse), con l’allenatore Nicola Bagliani.