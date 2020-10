Calcio: L'isolamento anti Covid blocca anche la prima squadra del Fenusma

Dopo l'Under 19 che da dieci giorni è ferma per un calciatore contagiato, stop forzato ad avvio campionato anche per la formazione del Fenusma Calcio impegnata nel campionato di calcio di Prima categoria. Un secondo giocatore blucerchiato dell'Under 19, che era in isolamento, sabato mattina è risultato positivo al Covid; il ragazzo aveva giocato questa settimana con la prima squadra in Coppa Piemonte e quindi anche per i suoi occasionali compagni di gioco è scattata la quarantena.

Ora i ragazzi di Prima cat sono in isolamento domiciliare fiduciario e la partita contro il Colleretto, che si sarebbe dovuta disputare oggi domenica 11 ottobre è stata rinviata a data da destinarsi.

Al momento, nessun calciatore del Fenusma tranne i due contagiati ha manifestato sintomi tipici del coronavirus e nemmeno influenzali.